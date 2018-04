Nachfolger des 3DMark 06 endlich verfügbar

Ab sofort ist der neue 3DMark Vantage zum Download erhältlich. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des 3D Mark 06, dem Quasi-Standard im Bereich der Grafikkarten-Benchmarks.

Ab sofort ist der neue 3DMark Vantage zum Download erhältlich. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des 3DMark 06, dem Quasi-Standard im Bereich der Grafikkarten-Benchmarks. Im Vergleich zu diesem hat sich die Bezahlstruktur etwas verändert. War der 3DMark 06 in seiner Basisversion noch kostenlos, so kostet der Vantage nun 6,95$ (knapp 5 Euro). Zwar gibt es immer noch eine "Trial Edition" für umsonst, diese ist aber auf einen Durchlauf beschränkt. Die uneingeschränkte Advanced-Version kostet weiterhin knapp 20 Dollar. Eingeführt hatte Hersteller Futuremark das neue Geschäftsmodell bereits Ende 2007 mit dem PCMark Vantage.

Mit dem Wegfall der Jahresbezeichnungen kommt auch eine völlig neue Engine zum Einsatz. Der Vantage wurde mit all seinen Modulen von Grund auf neu programmiert. Da sich das Programm - abseits von Spiele-Benchmarks - auch in seiner neuesten Version als führendes Tool zur Bestimmung der Grafikkarten-Geschwindigkeit etablieren dürfte, sind fragwürdige "Optimierungen" seitens der Hardware-Hersteller so gut wie sicher. Ein Vantage-optimierter Nvidia-Betatreiber soll tatsächlich schon im Netz gesichtet worden sein.