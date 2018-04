Musik liegt in der Luft: Drahtlose Audioübertragung via USB-Stecker

Der Elektroartikel-Hersteller Lindy hat am Mittwoch eine Lösung zur drahtlosen Audio-Übertragung vorgestellt. Nutzer die keine Audio-Kabel verlegen wollen, können zukünftig mit Lindys "Wireless Audio USB Adapter" Musik zwischen PC-, Mac- und Linux-Computer und Stereo-Anlage übertragen.

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten, einem kleinen USB-Stick der als Musik-Sender arbeitet, und dem Empfangsteil. Der USB-Sender kommt ohne zusätzliche Stromversorgung aus und installiert erforderliche Treiber unter Windows, dem Macintosh oder Linux-Systemen völlig automatisch. Auf der anderen Seite steht das drahtlose Empfangsteil, das Musik oder Hörbücher in kristallklarer CD-Stereo-Qualität mit einer Audioauflösung von 16 Bit bei 44,1 kHz empfängt.

Die Installation ist gänzlich einfach. Nach dem Einstecken des USB-Senders im Computer drückt man auf der Empfangsseite auf den Einschalter und anschließend auf den Verbindungs-Knopf des USB-Sticks, der Empfänger 'paart' sich mit dem Sender und die Verbindung ist hergestellt. Per Cinch-Stecker wird eine Stereo-Anlage oder Lautsprecher mit integriertem Verstärker an das Empfangsteil angeschlossen. Die Stromversorgung erhält der Empfänger über das mitgelieferte Netzteil mit Universal-USB Mini-B-Stecker. Ebenfalls eine universelle Stereo-Klinkenbuchse mit 3,5 mm steht alternativ für die Kopfhörer-Wiedergabe zur Verfügung. Gegebenenfalls wird über die separate Lautstärkeregelung am Audio-Empfänger eine Pegelanpassung an den Eingang der Musikanlage vorgenommen werden.

Der drahtlose 'Wireless Audio USB Adapter' von Lindy ist über Fachhändler oder im Lindy-Online-Shop zum Endverbraucher-Preis von knapp 60 Euro beziehbar.