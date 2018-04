Devolo elektrifiziert Musik

Musik aus der Steckdose

Netzwerkspezialist Devolo will zur CeBIT Aktiv-Boxen vorstellen, die ihren Sound aus der Steckdose ziehen. Wer in der Badewanne hören will, was der iPod im Wohnzimmer spielt, sollte einen Blick auf den dLAN Audio tone werfen.

Über einen auf der Oberseite integrierten Umschalter sollen Musikfreunde zwischen den verschiedenen Kanälen der dLAN-Audio-Welt wie iPod, PC oder Internetradio wählen. devolo verspricht, viel Wert auf die klangliche Abstimmung des dLAN Audio tone gelegt zu haben. Das Zwei-Wege-Bassreflex-System soll einen kraftvollen, brillanten Sound wiedergeben. Über die beiliegende Fernbedienung lässt sich der dLAN Audio tone auch bequem vom Sofa aus steuern. Mit der dLAN Audio base gibt devolo dem iPod einen festen Platz in der dLAN-Audio-Welt. Laut devolo können eine oder mehrere dLAN Audio tone die Musik vom Apple-Player oder der an der dLAN Audio base angeschlossenen HiFi-Anlage abspielen. Der Hersteller verspricht, dass das Gerät mit allen Apple-Playern, die über einen Dock-Connector verfügen, kompatibel sei. [int:article,82232]MP3-Player anderer Hersteller[/int] finden über den analogen Audio-Eingang Anschluss. Zudem sollen Audiophile die Musik vom iPod auch auf der angeschlossenen HiFi-Anlage abspielen können. Für die Steuerung des Apple-Players liegt der dLAN Audio base eine Infrarot-Fernbedienung bei. Als Technik nutzt devolo das Hausstromnetz. Über die Stromleitung werden die Audiosignale an die entsprechenden Verbindungsgeräte gestreamt. Während die Entwicklungsabteilung die Geräte bereits zur CeBIT präsentiert, ist sich das Rechnungswesen noch uneins: Preise konnte das Unternehmen auf Anfrage noch nicht nennen. Eine umfassende Einkaufsberatung an MP3-Playern finden magnus.de-Leser im Artikel [int:article,82232]'Der beste Freund für unterwegs'[/int]. Anzeige