MSI Movie Station HD1000 holt sich Foto-, Video- und Audio-Dateien via Netzwerk von PC oder Mac-Rechner ab und gibt diese in HD-Qualität mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920 x 1080 Pixeln an Fernseher oder Beamer weiter. Dazu hat der Player HDMI-, Component- oder Composite-Anschlüsse. Ton gibt der MSI-Player neben dem HDMI-Anschluss über analoges Stereo-Cinch oder einen digital optischen Audio-Anschluss aus. Die MSI Movie Station kann auf Media-Daten von einem Netzwerklaufwerk (NAS) oder einem DLNA-Medienserver zugreifen. Externe USB-Datenträger finden über zwei USB-2.0-Schnittstellen Anschluss. Die Movie Station HD1000 von MSI ist ab sofort für rund 100 Euro erhältlich. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten. Unterstützte Formate: Bilder: JPEG, PNG, BMP, GIF Video-Codecs: MPEG 1/2/4, Divx, Xvid, H.264, WMA, VC-1, RM/RMVB Video-Formate: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS/M2TS/TP/TRP, ISO, IFO, VOB, DAT, RM/RMVB Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, Dolby Digital AC3 www.msi-computer.de