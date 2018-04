MSI: Internet-TV von MSI mit Grafikkarten-Overclocking und IFA-Nachbericht

MSI stellte am Freitag die neueste Ausgabe von MSI-TV online. In der aktuellen Oktober-Ausgabe von MSI-TV geht MSI den zwei Grafikmonstern N275GTX Lightning und R4890 an den Kragen und reizt deren Leistungsreserven mit dem hauseigenen und frei erhältlichen Overclocking-Tool voll aus. Außerdem Thema in der aktuellen Ausgabe: Das Slim-Line-Notebook X600 sowie ein Nachbericht zur IFA. Alle neuen Videos stehen ab sofort online unter http://www.msi-tv.de]MSI-TV[/ext] zum Abruf bereit.

10 Prozent mehr Leistung dank dem MSI-Overclocking-Tool "Afterburner"

Die neue Grafikkarte N275GTX Lightning mit "Twin Frozr II"-Kühlung sowie die R4890 in der Cyclone-Version sind laut MSI mit über 13.000 Punkten im 3D-Mark Vantage schon wahre Meister ihrer Klassen. Als Testplattform kam das aktuelle Mainboard Xtreme Speed P55-GD65 und ein Intel Core i7 860 Prozessor zum Einsatz. MSI möchte nun beweisen, wie viel Kraftreserven in den Karten aus der Military-Serie mit Highend-Komponenten noch schlummern und setzt dazu das kostenlosen Overclocking-Tool Afterburner ein. Das Video soll demonstrieren, wie schnell die Spannung und die Frequenzen der N275GTX Lightning Grafikkarte in Echtzeit optimiert werden können.

MSI Notebook X600 - Das Schmuckstück aus der X-Slim-Serie

Super Ausstattung, super sexy, super flach - einfach Superlativ. Alle Vorzüge des stylischen Notebooks wie HDMI, stromsparenden Energiesparprozessoren und einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden nimmt MSI genauer unter die Lupe - und das selbstverständlich vollkommen unvoreingenommen... ;-)

MSI in Berlin auf der IFA 2009

Auch in diesem Jahr war MSI im Zuge der IFA in Berlin, um seine neusten Technologien im Notebook-, Display-PC- und Touch-PC-Bereich vorzustellen. MSI-TV hat Stimmen und Impressionen der IFA-Besucher eingefangen und Dirk Neuneier, Marketing Director bei MSI, vor Ort zur größten Endkundenmesse in Europa befragt.