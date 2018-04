Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel steigt ins Stromgeschäft ein

Mobilcom-Debitel steht unter Strom - Telefonverkäufer verkaufen Energie

Mobilfunk-Kunden können in den Shops von Mobilcom-Debitel auch Strom kaufen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, beraten die Verkäufer in rund 1.000 exklusiven Shops jetzt auch in Sachen Energie. Anzeige Auf die Geschäftsidee sei das Unternehmen durch Gespräche mit Kunden gekommen. "Im Rahmen unserer Beratungsgespräche haben wir festgestellt, dass unsere Mobilfunkkunden sehr offen sind für das Thema Strom", erklärte Mobilcom-Debitel-Chef Hubert Kluske. Laut eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über zirka 1.000 exklusive Shops und zirka 6.000 Vertriebsstellen, zu denen auch die frequenzstarken Media Märkte und Saturn Filialen zählen.

© Freenet AG Der Telefonie- und DSL-Konzern Freenet tritt künftig unter dem Namen Mobilcom Debitel auf