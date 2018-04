Minox zeigt kompakte Digitalkamera mit großem Zoombereich

Der Kamerahersteller Minox hat am späten Dienstagabend eine neue digitale Kompaktkamera mit 5-fach-Zoom und optischen Bildstabilisator vorgestellt.

Der Kamerahersteller Minox hat am Dienstag Abend eine neue digitale Kompaktkamera mit 5-fach-Zoom und optischen Bildstabilisator vorgestellt.

"Digitale Höchstleistung in kompakter Form" will Minox mit seiner neu vorgestellten Kamera DC 1211 bieten. Das will der Hersteller sowohl mit kompakten Abmessungen in der Größenordnung 98,7 x 59,7 x 23,4 Millimeter, als auch mit der Ausstattung erreichen. Die kleine Kamera bietet einen CCD-Bildsensor, der laut Minox eine Auflösung von bis zu zwölf Megapixel besitzen soll. Ein mehrfach-vergütetes fünffach-Zoom Objektiv vom Typ Minoctar soll ideal auf die Signalverarbeitung der Kamera abgestimmt sein und "brilliante und außerordentlich scharfe" Aufnahmen liefern. Über den 3-Zoll-Monitor auf der Rückseite der Kamera, dessen Helligkeit manuell eingestellt werden kann, sollen Nutzer bei der Motivwahl oder der Beurteilung schon fotografierter Bilder unterstützt werden.

Anzeige

Laut Hersteller soll der Autofokus in "jeder Situation schnell und exakt reagieren und zusammen mit der geringen Auslösegeschwindigkeit Schnappschüsse und schnelle Bildfolgen möglich machen. Die Minox DC 1211 besitzt einen optischen Bildstabilisator, um so auch bei größeren Brennweiten und schlechten Lichtverhältnissen verwacklungsfreie Aufnahmen zu bieten. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen der Kamera zählen ein Videomodus, eine Lächelautomatik und ein spezieller "Burst"-Modus für schnelle Serienaufnahmen hintereinander. Gespeichert werden die Bild- und Videodaten auf Secure-Digital-(SD)-Speicherkarten, bis zu einer maximalen Größe von acht Gigabyte oder im internen Speicher, der 32 Megabyte bietet.

Im Lieferumfang befinden sich eine Tasche mit Trageschlaufe, ein USB- und ein Videokabel, sowie ein Lithium-Ionen-Akku. Die Minox DC 1211 soll ab sofort zum unverbindlichen Herstellerpreis von 199 Euro erhältlich sein.