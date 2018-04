Die Fotomesse Minikina, die einen Ausblick auf die Photokina bieten soll, wird von Besier Oehling veranstaltet und findet am 24.4. und 25.04.2010 in der alten

Die Fotomesse Minikina, die einen Ausblick auf die Photokina bieten soll, wird von Besier Oehling veranstaltet und findet am 24.4. und 25.04.2010 in der alten Lokhalle in Mainz statt.

Von 10 bis 18 Uhr sollen Besucher in aller Ruhe die aktuellen Kameramodelle, Objektive, Blitzanlagen und Zubehör von Canon, Nikon, Leica und vielen weiteren Herstellern ausprobieren. Dazu bietet 2000 qm Messegelände und eine Showbühne reichlich Platz.

Im Rahmenprogramm zeigen Praktiker den Umgang mit Blitzanlagen. Eine Greifvogel-Show sorgt für passende Motive beim Testen. Kostenfrei kann man das Beispielsweise mit einer Lica M9 machen die es kostenfrei zum Ausleihen gibt. Es gibt auch auf der diesjährigen Minikina Schnupper- und Intensiv-Workshops beispielsweise mit den Themen "Komposition und Bildanalyse", "Vom Bild zum Druck", "Glamour-Porträts" "Dessous und Low-Key".

Der Eintritt ist kostenfrei. Die Teilnahme an den Schnupper- und Intensiv-Workshops erfolgt per Anmeldung und kostet pro Person zwischen 39 und 74 Euro.

Fakten: Ort: Alte Lokhalle Mainz 24.04. und 25.04.2010, jeweils 10 - 18 Uhr

www.minikina.de