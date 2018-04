Microsoft und Tesco bringen DVD- und Blu-ray-Konkurrenten auf den Markt

Der IT-Konzern Microsoft und die Einzelhandelskette Tesco wollen in Großbritannien ein neues Film-Entertainment-Format einführen. Wie das Redmonder Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab, soll die neue Home-Entertainment-Generation qualitativ der DVD- und Blu-ray-Disc Konkurrenz machen.

Der neue Dienst soll auf Microsofts Silverlight-Technik aufbauen und ein ähnliches Maß an Qualität liefern, wie es Verbraucher von einer DVD und Blu-ray erwarten. Darüber hinaus sollen moderne web-basierte Interaktiv-Funktionen ein Seherlebnis bieten, das andere Produkte vermissen lassen. Konsumenten in Großbritannien sollen dann bestimmte Video-Titel in Tesco-Läden als "virtuelle DVD" zum Herunterladen erwerbern können. Diese sollen über das gleiche Bonusmaterial wie die physischen Kopien verfügen, darüber hinaus aber auch über Netzwerk-Verbindung Funktionen wie automatischen Aktualisierung, exklusiven Bonus-Inhalte, Chat-Funktion während des Filmbetriebs sowie auf verwandte Musik-Angebote, Klingeltöne und Spiele verweisen. Das Angebot soll neben Windows- auch Apple-Nutzern zur Verfügung stehen.