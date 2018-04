Neue Sharepoint-Anwendungen für Wissensmanagement

Microsoft präsentiert neue Sharepoint-Anwendungen für Wissensmanagement

Der IT-Konzern Microsoft will auf der DMS Expo 2009 zusammen mit Partnern neue Sharepoint-Lösungen für Unternehmen präsentieren. Die Produkte sollen in den Breichen Collaboration, Enterprise Search, Verwaltung, Erfassung und Archivierung von Dokumenten und Web Content Management für Onlinepräsenzen zum Einsatz kommen, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

© Archiv Die Komponenten Plattform Services und Zusammenarbeit stellen die Funktionen der kostenlosen Windows SharePoint Services dar. Der SharePoint Server 2007 enthält neben diesen Basisfunktionen weitere Features, die besonders in größeren Unternehmen nützlich sind.

Durch die Konsolidierung dieser Anwendungen auf der einheitlichen Plattform SharePoint Server 2007 sollen sich laut Microsoft IT-Kosten und -Komplexität reduzieren lassen. Integrierten Unternehemensanwendungen wie Blogs, Wikis, RSS-Feeds, soziale Netzwerke oder Präsenz-Information sollen zudem den Wissensaustausch im Unternehmen stärken. Ein sogenanntes "Podcasting-Kit" - einer Art Youtube für die unternehmensinterne Anwendung, die dabei helfen soll, Trainings- und Reisekosten zu senken. Zudem will die Plattform helfen, die Einhaltung von Compliance-Regeln sowie den einheitlichen Aufbau von Intranet, Extranet und Internet zu verwirklichen. Anzeige