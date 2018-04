Microsoft Online Services: Einführung und Kosten stehen fest

Die Microsoft Online Services stehen kurz vor ihrer Einführung

Wie der IT-Konzern Microsoft am Mittwoch bekannt gegeben hat, sollen die Microsoft Online Services noch in dieser Woche in 15 Ländern an den Start gehen. Auch die Kosten stehen fest.

© Archiv Microsoft Business Productivity Online Suite

Microsofts Cloud-Services beinhalten die web-basierte Software Exchange Online, SharePoint Online, Office Communicator sowie Live Meeting. Die Dienstleistungen, die unter dem Namen "Business Productivity Online Suite" (BPOS) bekannt sind, sollen im Laufe dieser Woche in 15 weiteren Ländern und Regionen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kündigte Elop eine Reihe von Preissenkungen an. Kunden sollen die Suite nun schon für 10 US-Dollar im Monat je Nutzer mieten können. Gleichzeitig soll die Größe des Mail-Kontos auf 25 GB ansteigen. Auch Deutschland ist von Microsoft auserwählt Zu den neu hinzukommenden Ländern, in denen Microsoft die BPOS anbieten will, gehören Singapur sowie Trials in Brasilien, Chile, Kolumbien, in der Tschechischen Republik, Griechenland, Hongkong, Ungarn, Israel, Malaysia, Mexiko, Polen, Puerto Rico, Rumänien und Taiwan. In Indien soll die Suite Ende des Jahres komerziell zur Verfügung stehen. Die deutsche Seite zu den BPOS steht bereits. Dort bietet Microsoft seinen Service für zirka 8,50 Euro je Mitarbeiter an. Die Komponenten im deutschen Angebot bestehen aus Exchange Online, SharePoint Online, Office Live Meeting sowie Office Communications Online.