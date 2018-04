Microsoft ermöglicht WPA2-Verschlüsselung für Xbox-WLAN-Adapter

Ein ranghoher Microsoft-Mitarbeiter hat am Mittwoch in seinem Blog ein Firmaware-Update für die Xbox 360 angekündigt, das WPA2-Verschlüsselung für den Online-Zugang per WLAN-Adapter bieten soll. Das Update soll noch im Laufe des Tages verfügbar sein.

Hinter dem Blog "Major Nelson" steckt der mit dem gleichen Gamertag auftretende Larry Hryb. Der ist "Director of Programming" bei Microsofts Spielenetzwerk "Xbox Live" und gibt in seinem Blog regelmäßig Einblicke in Microsofts Xbox-Sparte. Mit dem Firmware-Update holt Microsoft einen riesigen Rückstand auf: Die sichere WPA2-Verschlüsselungstechnologie ist in der Netzwerktechnik seit Jahren gang und gäbe. Hryb betont gleichzeitig, dass die neue Firmware nichts mit dem ebenfalls anstehenden Update des Dashboards zu tun hat, bei dem Facebook-, Twitter- und Last.fm-Funktionalität zum Xbox-Live-netzwerk hinzugefügt wird.