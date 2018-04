Michael Jackson: 10 Hits zum Schnäppchenpreis bei Musicload

Der Online-Musikhändler Musicload verkauft Jackson-Hits für begrenzte Zeit zum Aktionspreis. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, haben Fans die Auswahl unter 60 Liedern des toten Pop-Stars.

Bis zum 7. September 2009 können Jacko-Fans unter Musicload.de zehn seiner legendären Songs im MP3-Format zum Aktionspreis von knapp acht Euro herunterladen. Unter den Titeln befinden sich Hits wie "Don't Stop 'til You Get Enough" aus seinem Solo-Debüt-Album "Off the Wall" oder "Beat It" und "Billie Jean" aus "Thriller", dem mit 104 Millionen verkauften Exemplaren erfolgreichsten Album der Musikgeschichte. Die Songs wurden von der erfahrenen Musikredaktion von Musicload ausgewählt.