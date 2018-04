Merian Scout: Sprechender Reiseführer für Navigon 2510 Explorer

Die für Reiseführer in allen Lebenslagen bekannte Software-Schmiede Merian Scout bringt eine sprechende Zusatzapplikation extra für das kommende Navigationssystem Navigon 2510 Explorer heraus. Verfügbar ist eine kostenlose vorinstallierte Lightversion sowie eine 20 Euro teure Vollversion.

Die für Reiseführer in allen Lebenslagen bekannte Software-Schmiede Merian Scout bringt eine sprechende Zusatzapplikation extra für das kommende Navigationssystem Navigon 2510 Explorer heraus. Verfügbar ist eine kostenlose vorinstallierte Lightversion sowie eine 20 Euro teure Vollversion.

Merian scout wird das neue Navigon Navigationssysteme 2510 Explorer mit einer Applikation zu einem sprechenden Reiseführer umerziehen. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger erhalten laut Merian mit dem Feature "Navigon Sightseeing inspired by Merian scout" über 6.200 ausführliche Informationen der MERIAN-Redaktion zu Sehenswürdigkeiten in 18 europäischen Ländern. Ausgewählte Highlights werden automatisch im Vorbeifahren per Sprachausgabe vorgelesen.

Die Reise-Informationen des Features "Navigon Sightseeing inspired by Merian scout" sind in Kurzversion in Bild und Text auf dem Navigon 2510 Explorer vorinstalliert. Neben einer kurzen Beschreibung sollen sich auch detaillierte Informationen wie Öffnungszeiten, Telefonnummer, Webadresse usw. ablesen lassen. Die ausführliche Vollversion von Navigon Sightseeing inspired by Merian scout" gibt es für 19,95 Euro im Navigon Onlineshop auf navigon.com. Der neue Navigon 2510 Explorer soll noch im März 2010 ab 130 Euro im Handel erhältlich sein erhältlich.