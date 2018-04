Merian: Reiseführer mit Hotel-Buchungsfunktion für Apples iPhone

Die neuen Reiseführer von Merian erzählen einem nicht nur Historisches von den Sehenswürdigkeiten oder empfehlen den nächstgelegenen Feinschmecker-Geheimtipp, sondern buchen auch noch gleich ein Zimmer in einem Hotel seiner Wahl. Am Dienstag stellte der Reiseführer- und Navigations-Spezialist seine neue iPhone-App vor.

Die neuen Reise-Apps von Merian für das Apple iPhone bieten neben umfangreichen Informationen für Städtetrips nach London, Barcelona & Co. zusätzlich eine Hotelbuchungsfunktion. Direkt aus der Applikation heraus wird laut Merian das gewünschte Hotel beim Online-Reisebüro "HRS" angefragt und - falls Zimmer verfügbar sind - sofort gebucht. Die neuen Reiseführer von Merian scout gibt es zum Beispiel für die Reiseziele Mallorca, Paris, London, Barcelona, Cote d'Azur und Monaco sowie Florenz und Toskana. Alle Tipps und Empfehlungen der ReiseGuides in den Kategorien "Essen und Trinken", "Übernachten", "Sehenswertes", "Sport und Freizeit", "Am Abend" und "Einkaufen" stammen aus der Feder der Redaktionen von Merian sowie "Der Feinschmecker".

Eine interaktive Bildergalerie in den Reise-Applikationen von Merian scout soll zudem den bekannten Drehmodus des iPhone in das Widescreen-Format nutzen. Die neuen Reiseführer-Applikationen sind ab sofort im App Store ab 0,79 Euro verfügbar.