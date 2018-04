Neuer Flat-TV mit PC, Blu-ray und Touchscreen

Medions "Touch X9613": Flat-TV mit PC, Sprachsteuerung und Blu-ray

Mit dem "Touch X9613" hat der Hersteller und Aldi-Lieferant Medion am Donnerstag ein Multifunktionsgerät für technikverliebte Enthusiasten vorgestellt. Das Gerät will PC, TV-Gerät und Audiostation in einem sein und soll im November zum stolzen Preis von 2.000 Euro erhältlich sein. Neben einem vollwertigen PC, Audiosystem sowie Blu-ray- und DVD-Player bringt der Flachbildfernseher eine sprachgesteuerte Bedienoberfläche und ein Mulitouch-Display mit. Mittels Berührung des Bildschirms soll der Besitzer zwischen Anwendungen wechseln können. Anzeige Laut Medion kann dies das Blättern in digitalen Fotoalben sein, Online-Surfen oder die Programmauswahl im Fernsehen. Auch das Schreiben von E-Mails oder chatten soll über die Bildschirm-Tastatur mit dem Gerät von der Hand gehen. Einen ersten Hands-On-Film haben die Kollegen von NewGadgets.de auf Youtube zur Verfügung gestellt (siehe rechts). Für alle, denen Technik ein Buch mit sieben Siegeln ist, soll die "Software"-Assistentin Laura zur Seite stehen. Dahinter verbirgt sich eine Hilfefunktion, die dem Nutzer mit Rat und Tat zur Seite stehen soll. Hands-On Medion "Touch X9613" Lesen Sie auf der nächsten Seite, was der "Touch" in Schlafzimmer und Küche zu bieten hat...

MEDION The Touch X9613 - Produktvideo Quelle: newgadgetsde2 1:04 min