Maustreiber von Razer mit Virus infiziert - Treiber wieder gesäubert

Womöglich wegen eines Hackerangriffs waren Maustreiber des US-amerikanischen Zubehörspezialisten Razer mit einem Virus infiziert. Nachdem die Supportseite für einige Zeit offline war, stehen seit Mittwoch (Ortszeit) wieder saubere Treiber zum Download bereit.

So sollen sich laut einem Bericht des US-Onlineportals Computerworld im Laufe des letzten Wochenendes Beschwerden über einen Virus gehäuft haben, den sich Kunden nach einem Download von Razer-Maustreibern eingefangen hatten. Bei der Malware vom Typ WORM.ASPXOR.AB handelt es sich um einen typischen Backdoor-Trojaner, der durch das öffnen von TCP-Ports ein Sicherheitsrisiko darstellen kann und außerdem durch E-Mail-Spam nervt. Der Trojaner wird nur von wenigen Virenscannern auf Anhieb erkannt. Zudem haben viele Spiele ihre Virenscanner komplett abgeschaltet, da sie die Systemleistung negativ beeinflussen können. Razer reagierte zunächst, in dem man die betreffende Support-Seite komplett vom Netz nahm. Seit Mittwoch US-Ortszeit sind die Download-Seiten wieder online - mit einem kurzen Hinweis auf den Vorfall und Hinweisen darauf, wie am besten vorzugehen ist.