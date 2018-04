Manfrottos M-Y-Stativfamilie zielt auf Einsteiger mit leichten DSLRs und Bridgekameras. Unterstützung bekommen die Serie nun durch das Carbon-Modell Manfrotto

Manfrottos M-Y-Stativfamilie zielt auf Einsteiger mit leichten DSLRs und Bridgekameras. Unterstützung bekommen die Serie nun durch das Carbon-Modell Manfrotto M-Y 732CY. Das neue Stativ hat mit 3,5 kg die höchste Maximalbelastbarkeit innerhalb der M-Y Produktfamilie. Gleichzeitig gehört es mit 950 g Eigengewicht zu den Leichtgewichten. Das Packmaß von 42,5 cm Länge ist allerdings wenig kompakt. Die Arbeitshöhen liegen zwischen 36 cm bis 134,5 cm. Für bodennahe Aufnahmen kann die Mittelsäule zudem von unten eingesteckt werden. Die Beinspreizung lässt sich mit zwei Beinanstellwinkeln variieren. Das Manfrotto M-Y 732CY Carbon Stativ ist ab sofort zum Preis von 190 Euro erhältlich. Als Einführungsangebot sind limitierte Kits mit Stativkopf bzw. mit Stativkopf und Rucksack bei ausgewählten Fachhändlern zu Aktionspreisen von 200 Euro bzw. 270 Euro erhältlich. www.bogenimaging.de