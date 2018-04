Magix Xtreme Foto & Grafik Designer - Neue Version ab Ende Juni

Magix veröffentlicht am 30. Juni eine neue Version des Bildbearbeitungsprogramms Magix Xtreme Foto & Grafik Designer. Die aktuelle Version 5 verfügt über eine intelligente Funktion zur Fotostreckung, die selektiv arbeiten kann.

Mit Magix Xtreme Foto & Grafik Designer 5 lassen sich die Hintergrundlandschaften von Fotos in die gewünschte Breite ziehen, ohne dass z.B. die Personen im Vordergrund verzerrt werden. So wird der Strand in Echtzeit noch breiter, ohne dass die Bikinifigur abhanden kommt. Mit einer weiteren neuen Funktion lassen sich Objekte, die den Bildeindruck stören, aus dem Foto entfernen, ohne eine Lücke zu hinterlassen. Darüber hinaus können Personen auf Portraits verjüngt und der Gesichtsausdruck verändert werden. Wichtig für Fotografen, die z.B. mit RAW-Bildern arbeiten: Alle Effekte, wie beispielsweise die Entfernung roter Augen, sind non-destruktiv, d.h. sie ändern nichts an der Originaldatei. Mit Hilfe von Vorlagen aus der neuen Design-Galerie lassen sich jetzt Präsentationsfolien mit eingebundenen Bildern, 3D-Grafiken und Diagrammen erstellen. Diese können als HTML-Datei im Internetbrowser oder als PDF gezeigt werden.

Die bereits in der Vorgängerversion vorhandenen Textbearbeitungsfunktionen wurden um eine Rechtschreibkontrolle für Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Italienisch ergänzt.

Der Magix Xtreme Foto & Grafik Designer 5 ist ab dem 30. Juni 2009 für 69,99 Euro erhältlich.