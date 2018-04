Magix veröffentlicht neues Diaschau-Programm - Fotos auf CD & DVD 9

Der Software-Hersteller Magix hat Version 9 seines Diaschau-Programms 'Fotos auf CD & DVD 9' veröffentlicht.

Dank neuer Automation sollen Anwender mit wenigen Klicks alle Bilder noch schneller in eine Fotoshow umwandeln können. Auf Wunsch lassen sich Intensität der Blenden und Effekte sowie Hintergrundmusik und Titel einstellen. Auch Hochkant- und Panorama-Fotos lassen sich laut dem Unternehmen auf diese Weise bestens in die Diashow einbinden. Hat der Anwender eine Diaschau fertig, kann er diese auf DVD brennen und sein Ergebnis auf dem Fernseher Freunden und Familienmitgliedern vorführen. Damit auch die Lieben aus der Ferne Freude an den Urlaubserlebnissen haben, hat Magix eine Funktion verbaut, mit der Nutzer ihre Diaschauen ohne Umwege auf YouTube oder zu Flickr hochgeladen können.

Die neue Version 9 ist ab dem 16. November 2009 für knapp 30 Euro im Handel und ab sofort online erhältlich. Das Programm ist kompatibel zum neuen Microsoft Betriebssystem Windows 7, weiterhin natürlich auch zu Windows XP und Windows Vista.