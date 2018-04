Panasonic UK berichtet vom Eintreffen einer gigantischen Lumix im Londoner Bahnhof Waterloo Station. Bei dem 3,6 Meter breiten und 2 Meter hohen

Panasonic UK berichtet vom Eintreffen einer gigantischen Lumix im Londoner Bahnhof Waterloo Station. Bei dem 3,6 Meter breiten und 2 Meter hohen Fiberglas-Modell handelt sich um das letzte in einer Reihe überdimensionaler Objekte, die Panasonic im Rahmen einer Kampagne für die Lumix ZX1 an markanten Orten in verschiedenen britischen Städten aufstellen ließ. Die Riesen-Skulpturen sollen das große Zoom-Vermögen der kleinen Kamera symbolisieren. http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/News/Latest+news/GIANT+CAMERA+ARRIVES+IN+LONDON+-+Lumix+ZX1+8xLIFE/3062572/index.html#anker_3062574