Die Dating Community Love@Lycos setzt auf nutzergenerierten Content und hohe individuelle Selbstdarstellung. Flirtsuchende können jetzt eigene "Fotostories für die Liebe" online stellen.

Verheißen andere Datingsites den perfekten Partner per Mausklick, so setzt Lycos jetzt unter http://love.lycos.de ganz im Web-2.0-Sinne auf eine unterhaltsame Kennenlernplattform.

Anzeige

Dabei zeigen sich die Gütersloher kampflustig, in dem sie auf ein Kuppelgeld verzichten: Love@Lycos ist ohne jegliche Bezahldienste aufgebaut - Flirtwillige sollen direkt von Anfang an mit anderen Singles in Kontakt treten und alle Features der Dating Community unbegrenzt nutzen können. Das bisherige kostenpflichtige Premium-Dating gebe es nicht mehr, erklärt Lycos-Sprecherin Janine Griffel auf Nachfrage von magnus.de.

Zu den neuen Community-Funktion zählt unter anderem auch das Anlegen einer sogenannter Fotostory Dabei können Partnersuchende Fotos hochladen und mit Text unterlegen. Das fertige Album wird dann in einer Slideshow abgespielt.

Alle Inhalte wie Profile oder Bilder können wiederum von den anderen Singles kommentiert oder bewertet werden - damit ist rege Kommunikation stets garantiert. Untereinander in Kontakt treten können die Nutzer zudem bequem über ein Messenger- und E-Mail-Format.