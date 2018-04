Logitech: Zwei professionelle Presenter für Vorträge vorgestellt

Der Peripherieexperte Logitech hat am Mittwoch zwei neue Präsentationshilfen vorgestellt. Mit dem Logitech Professionell Presenter R800 und dem Wireless Presenter R400 sollen Vortragende dank Laserpointer und intuitiven Bedienknöpfen bei jeder Präsentation überzeugen.

Mit den zwei neuen Präsentationsgeräten aus dem Hause Logitech sollen Vorträge eine besonders professionelle Note erhalten. Die beiden Presenter sollen dank kabelloser Technologie und ansprechendem Desing ein komfortable Präsentationssteuerung ermöglichen. Beide Geräte sind ergonomisch geformt und sollen laut Logitech optimal in der Hand liegen. Zur Erleichterung der Installation bieten beide Plug-and-Play-Unterstützung. Für den Transport lässt sich der Empfänger im Presenter verstauen, ein Reiseetui schützt vor Beschädigungen.

Professionell Presenter R800

Der Logitech Presenter R800 erlaubt dank integriertem Timer eine genaue zeitliche Abstimmung von Vorträgen. Der Zeitgeber wird auf dem 2,5 x 1,3 Zentimeter großem LCD-Display angezeigt, bei überschreiten der Zeit erfolgt ein lautloser Vibrationsalarm. Die Reichweite der Gerätes gibt Logitech mit bis zu 30 Metern an, so können Vortragende sich frei im Raum bewegen. Ein laut Hersteller "besonders heller" grüner Laserpointer soll die Aufmerksamkeit des Publikums auch in hellen Räumen auf die relevanten Informationen lenken.

Wireless Presenter R400

Das kleinere Modell der R400 eignet sich für Präsentationen in kleineren Meeting-Räumen. Der kompakte Presenter hat eine Reichweite von bis zu 15 Metern und ist mit einem rotem Laserpointer ausgestattet. Eine Anzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand der Batterien. Der Logitech Professionell Presenter R800 und der Wireless Presenter R400 sind ab September im Handel. Für den R800 zahlen Kunden 79,99 Euro, der R400 kostet 49,99 Euro.