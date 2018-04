Logitech: USB-Empfänger für mehrere Tastaturen und Mäuse

Der Hersteller von Peripheriegeräten Logitech hat am Dienstag den nach eigenen Aussagen weltweit ersten USB-Empfänger vorgestellt, mit dem sich gleich mehrere kabellose Tastaturen und Mäuse am Computer oder Notebook anschließen lassen. Zusätzlich stellt der Hersteller vier kompatible Produkte vor - darunter zwei neue Tastaturen und zwei neue Mäuse.

Schluss mit Kabelchaos und mit dem ständigem Mangel an freien USB-Anschlüssen - Abhilfe soll Logitechs neuer USB-Empfänger schaffen. Der kleine USB-Receiver benötigt nur einen USB-Slot, bietet jedoch Platz für bis zu sechs kabellose Mäuse oder Tastaturen. Die Installation des "Unifying-Receivers" soll laut Hersteller schnell und einfach von statten gehen. Nach dem Einstecken werden Maus oder Tastatur innerhalb von Sekunden erkannt. Sollen mehrere Geräte angeschlossen werden, will die Unifying-Software Anwender durch die Installation führen.

Zwei neue Tastaturen und Mäuse mit Unifying

Passenden Anschluss an das Unifying-System suchen die ebenfalls am Dienstag neu vorgestellten Tastaturen und Mäuse. Das Logitech Wireless Keyboard K350 und das Logitech Wireless Keyboard K340 sind beide mit dem Receiver kompatibel. Sie arbeiten mit der drahtlosen 2,4-GHz-Technologie, der Hersteller will mit einer 128-Bit-AES-Verschlüsselung für eine absolut sichere Datenübertragung zwischen Rechner und Peripherie sorgen.

Mit einer Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren soll die Marathon Mouse M705 laut Hersteller nur etwa halb so viel Strom benötigen wie vergleichbare Mäuse. Dank schnellem Bildlauf sind auch lange Dokumente schnell durchzublättern. In der für Rechtshänder ergonomisch geformten Maus soll die Laserabtastung eine flüssige und präzise Cursorsteuerung möglich machen. Ebenfalls mit Lasertechnik erkundet die Wireless Mouse M505 ihre Umgebung. Dank gummiertre Grifffläche soll die Maus sowohl von Links- als auch von Rechtshändern gut geführt werden können.

Die Logitech Wireless Mouse M505 ist laut Hersteller ab August für 39,99 Euro und die Logitech Marathon Mouse M705 ab September für 59,99 Euro erhältlich. Das Logitech Wireless Keyboard K350 und des Logitech Wireless Keyboard K340 sind ebenfalls ab September zu einem empfohlenen Einzelhandelspreis von 59,99 bzw. EUR 39,99 Euro verfügbar.