Logitech: Lautsprecher-Dock S315i und S125i für iPhones und iPods

Der Peripherie-Ausrüster Logitech hat am Mittwoch zwei neue Lautsprecher-Systeme für iPhones und iPods vorgestellt. Die akkubetriebenen Logitech Lautsprecher S315i und der kleinere S125i sollen portablen Musikgenuss für bis zu 20 Stunden liefern.

Logitech Rechargeable Speaker S315i

Mit einer einzigen Akkuladung soll das Logitech Lautsprecher-Dock S315i Musik für bis zu 20 Stunden wiedergeben können. Ein spezieller Energiesparmodus soll den Akku schonen. Laut Hersteller ist der S315i auch dann einsatzbereit wenn ein iPhone oder iPod gerade aufgeladen wird. Die Lautsprecher sollen neben der langen Akkulaufzeit auch mit ihrer Soundqualität überzeugen. Dank ihres kompakten Designs und einer Dicke von maximal 2 Inch sollen sich die Boxen auch in kleinen Taschen verstauen und so überallhin mitnehmen lassen. Sollte Ihrem iPhone oder iPod mal der Saft ausgegangen sein, können Sie die Apple-Geräte mit dem Strom der Logitech-Lautsprecher wieder aufladen.

Logitech Portable Speaker S125i

Die kleineren Logitech Portable Speaker S125i sind für Anwender gedacht, die in erster Linie einen leicht zu transportierender Lautsprecher suchen. Dank 3,5-mm-Klinkenstecker können die meisten iPod-Modellen, herkömmliche MP3-Player oder auch ein Notebook mit dem Lautsprecher verbunden werden. Die nur wenige Gramm schweren Boxen lassen sich mittels Netzteil betreiben oder mit vier Batterien des Typs AA. Die Logitech Lautsprecher S315i und S125i sollen ab August in Europa und in den USA auf den Markt kommen. Der Hersteller gibt für das Modell S315i eine unverbindliche Preisempfehlung von 129 US-Dollar (etwa 90 Euro) ab, die S125i sollen 69,99 US-Dollar (50 Euro) kosten.