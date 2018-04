Neue Harmony-Mittelklasse von Logitech

Logitech bringt neue Universalfernbedienung Harmony 700

Hardwarehersteller Logitech hat am Donnerstag mit der "Harmony 700" eine neue Universalfernebdienung vorgestellt. Sie setzt auf Infrarot-Technik und siedelt sich mit einem Preis von rund 140 Euro in der Harmony-Mittelklasse an. Auf den ersten Blick ähnelt der Steuerstab dem [int:article,106673]bereits vor kurzem vorgestellten[/int] größeren Bruder Harmony 900. Allerdings fällt das 700er Modell weniger wertig aus, hat andere Tasten und ein weniger aufwändiges Display ohne Touch-Funktion. Die "Harmony 700" setzt zudem nicht auf Funk- sondern auf die herkömmliche Infrarot-Technologie. So ersetzt sie ohne Zusatzhardware bis zu sechs herkömmliche Fernbedienungen. Und das von so ziemlich jedem Unterhaltungselektronik-Gerät - die Datenbank umfasst derzeit rund 250.000 Modelle. Die Programmierung der "Logitech Harmony 700" erfolgt über ein Internet-basiertes Konzept per PC oder Mac. Codes müssen dazu keine eingegeben werden, nach Angabe der betreffenden Geräte erledigt das die MyHarmony-Software von selbst. Allerdings wird diese nicht mitgeliefert, sondern muss zuerst von der Logitech-Seite heruntergeladen werden. Anzeige Die "Logitech Harmony 700" wird mit Akkus vom Typ "AA" geliefert; auch das Netzteil zum wiederaufladen ist dabei. Verfügbar ist die Universalfernbedienung ab sofort.

