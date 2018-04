Cisco, bisher eigentlich ein reiner Spezialist für Netzwerktechnik, wagt sich auf den Consumermarkt und stellt zwei Media-Hubs vor die sich der heimischen

Cisco, bisher eigentlich ein reiner Spezialist für Netzwerktechnik, wagt sich auf den Consumermarkt und stellt zwei Media-Hubs vor die sich der heimischen Multimedia-Sammlung annehmen sollen: Media Hubs 300 und 400. Besonderheit ist der Remote-Zugriff via Internet von überall in der Welt. Damit soll der Fotograf mittels Webbrowser seine Bilder, Videos und Daten von Unterwegs auf MediaHub ablegen oder abrufen können. Der Zugriff erfolgt über Linksys und ist für ein Jahr frei, danach kostet es pro Jahr 10 Euro. Der Mediaserver selber wird per Ethernet-Verbindung ans heimische Netzwerk angedockt. Alternativ gibt es zwei USB-Ports, an die externe Speicher andocken können. Im Gegensatz zum NMH 305 besitzen der NMH 405 und 410 zusätzlich Kartensteckplätze für alle gängigen Speicherkarten wie Compact Flash, SD(HC)-Karte als auch Memorystick. Die beiden 400er-Modelle unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der 405 eine 500 GB-Festplatte intus hat, während der 410 mit einem Terabyte daher kommt. Zudem besitzen beide ein LC-Display mit dem das Gerät konfiguriert werden kann oder sich Medien ohne Computereinsatz importieren lassen. Der NMH 305 mit 500 GB Festplatte kostet 300 Euro, der NMH 405, ebenfalls mit 500 GB, ca. 350 Euro und das Topmodell NMH 410 mit 1 TB ca. 430 Euro.

