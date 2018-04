Linhof als traditionsreicher Hersteller professioneller Großformat-Systemkameras hat zur Nachwuchsförderung einen neuen internationalen Fotopreis

Linhof als traditionsreicher Hersteller professioneller Großformat-Systemkameras hat zur Nachwuchsförderung einen neuen internationalen Fotopreis ausgeschrieben, der in einem 2-jährigen Turnus vergeben wird. Zentrales Thema soll die "anspruchsvolle Ästhetik der Großformat-Fotografie" sein. Teilnehmen können alle professionellen Fotografen und Fotografiestudenten bis maximal 35 Jahre. Das Thema der Ausschreibung 2009 lautet "Human Cityscapes" und wird wie folgt beschrieben: "In einer fotografischen Umsetzung soll der urbane Lebensraum "Stadt" mit dem Kontrast bzw. der Einheit, die Mensch und Architektur bilden, verknüpft werden. Die Frage nach der Rolle des Menschen in der Architektur tritt dabei zutage. Erwartet wird eine inhaltlich-konzeptionelle Auseinandersetzung mit der Thematik, die neue Sichtweisen erkennen lässt." Einsendeschluss ist der 31. März. Im April wird eine Fachjury aus Persönlichkeiten der Fotoszene die Einsendungen sichten und die drei Besten küren. Vergeben werden als 1. Preis eine Linhof-Kamera-Ausrüstung im Wert von 10.000 Euro, als 2. Preis eine Linhof-Kamera-Ausrüstung im Wert von 3.000 Euro und als 3. Preis Linhof-Zubehör im Wert von 1.000 Euro

