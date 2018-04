Mit dem neuen 8-Megapixel-Fotohandy Viewty Smart rühmt sich LG, erstmalig die von "richtigen" Digitalkameras bekannten intelligenten Automatikfunktionen in ein

Mit dem neuen 8-Megapixel-Fotohandy Viewty Smart rühmt sich LG, erstmalig die von "richtigen" Digitalkameras bekannten intelligenten Automatikfunktionen in ein Handy integriert zu haben. Im "Intelligent Shot Modus" analysiert die Automatik Helligkeit, Hintergrund und Motiv, um das bestgeeignete aus sieben vorinstallierten Motivprogrammen zu wählen. Zudem soll die "3D S-Class"-Benutzeroberfläche auf dem 3"-Touchscreen die Bedienung nach iPhone-Vorbild so einfach wie möglich machen. Mit einer Tiefe von nur 12,4 Millimetern ist das Viewty Smart laut LG das derzeit flachste 8-Megapixel Fotohandy. Als weitere Ausstattungsdetails nennt LG die schon vom LG Renoir bekannten Features wie Smile-, Beauty- und Panorama-Shot sowie A-GPS basiertes Geo-Tagging. Fotos können in Breitband-Geschwindigkeit ins Internet gestellt werden. Detailliertere technische Daten nannte LG noch nicht. Das LG Viewty Smart soll ab Mai 2009 zu einem noch nicht genannten Preis im deutschen Fachhandel erhältlich sein.

www.lge.de