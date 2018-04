LG stellt neues Blu-ray Home-Theatre-System vor

Das Blu-ray 5.1-System HB954PB von LG will exzellente Ton- und Bildqualität in FullHD mit elegantem Design kombinieren. Das Blu-ray Home Theatre System spielt unterschiedlichste Inhalte von Blu-ray Discs, iPods, DVDs und CDs ab.

Standard-DVD-Inhalte wandelt das Blu-ray Home Theatre System dank HDMI Upscaling in FullHD 1080p Auflösung um. Dies soll eine wesentlich bessere Bildschärfe bieten. Auch das Internet bleibt nicht außen vor: Ausgestattet mit "BD Live" soll das LG HB954PB-System seinen Nutzern vom Wohnzimmer aus den Zugriff auf Special-Film-Features, YouTube-Videos oder interaktive Spiele aus dem Internet bieten. Für iPod-Besitzer hält das Home-Theatre-System einen so genannten Dock & Play-Modus parat. Darüber soll der iPod über einen Direktanschluss an das System angeschlossen werden können. Das Design des HB954PB gibt sich extravagant. Die Lautsprechern in schwarzer Hochglanzoptik erinnern an elegant geschwungene Sektkelche.

LG verspricht uneingeschränkte Kompatibilität mit Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio Essential bietet. Die Anlage ist ab Ende Mai für knapp 1.000 Euro im Handel erhältlich.