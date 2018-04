Der 28 jährige Fotograf Mikhael Subotzky ist mit seiner Fotostrecke "Beaufort West" mit Szenen aus der gleichnamigen Stadt in Südafrika der Gewinner des "Leica

Der 28 jährige Fotograf Mikhael Subotzky ist mit seiner Fotostrecke "Beaufort West" mit Szenen aus der gleichnamigen Stadt in Südafrika der Gewinner des "Leica Oskar Barnack Preis 2009". Der zweite Preisträger des Wettbewerbs ist Dominic Nahr mit seiner Fotoserie "The Road to Nowhere" aus dem Kongo. Er wird mit dem in diesem Jahr erstmals vergebenen "Leica Oskar Barnack Nachwuchspreis" ausgezeichnet. Der "Leica Oskar Barnack Preis" ist mit 5.000 Euro oder einer Leica Kameraausrüstung im gleichen Wert dotiert. Der Preisträger des Nachwuchspreises erhält 2.500 Euro. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des noch bis zum 12. Juli 2009 laufenden Fotofestivals in Arles.

Foto oben: Mikhael Subotzky

