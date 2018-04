In der Leica-Gerüchteküche herrscht Verwirrung. Auf ebay bietet ein Händler aus Hongkong zwei Modelle der schwarzen Leica M8 mit einigen Bedienungselementen der

In der Leica-Gerüchteküche herrscht Verwirrung. Auf ebay bietet ein Händler aus Hongkong zwei Modelle der schwarzen Leica M8 mit einigen Bedienungselementen der silberfarbenen Variante an. Gleichzeitig veröffentlicht leicarumors.com ein angeblich internes Leica-Rundschreiben der US-Marketing-Abteilung an Repräsentanten und Händler, wonach 100 derartige Sondermodelle gefertigt werden sollen. Die Internet-Seite hypebaest.com berichtet unter Bezug auf ein Yahoo-Forum von einer in Zusammenarbeit mit dem japanischen Edel-Kaufhaus Isetan geplante M8.2-Version mit roter Belederung in limitierter Auflage.

