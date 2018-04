Besseren Halt in jeder Aufnahmesituation für Leica M-Kameras verspricht Thumbs Up. Die Stütze für den rechten Daumen wird einfach in den Zubehörschuh

Besseren Halt in jeder Aufnahmesituation für Leica M-Kameras verspricht Thumbs Up. Die Stütze für den rechten Daumen wird einfach in den Zubehörschuh geschoben. Gefertigt wird das aus einem Stück Messing gefräste Teil in China, vertrieben unter anderem in Deutschland vom LFI-Onlineshop.

Das Modell Thumbs Up CS belegt nicht nur den Zubehörschuh der Kamera, sondern hat wiederum selbst einen, so dass auch Aufstecksucher weiter verwendet werden können. Unter der Blattfeder des Thumbs Up CS, die den Aufstecksucher hält, fixiert eine 4-mm-Innensechskantschraube den Thumbs Up CS im Zubehörschuh. Der Daumenhalter wird als Modell CS EP-1 mit einer Länge von 57 mm sowie als CS-3 mit 70 mm Länge speziell für M-Fotografen mit kleineren Händen für 102 Euro angeboten. http://matchtechnical.com/thumbsup_choice.aspx www.lfi-online.de/ceemes/article/show/10205