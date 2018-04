Um Fotografen den Einstieg in das Leica M-System zu erleichtern, hat Leica in Deutschland eine Aktion gestartet, bei der die teilnehmenden Händler alte

Um Fotografen den Einstieg in das Leica M-System zu erleichtern, hat Leica in Deutschland eine Aktion gestartet, bei der die teilnehmenden Händler alte Spiegelreflex- oder Messsucherkameras gleich welchen Herstellers beim Kauf einer Leica M8 mit 800 Euro in Zahlung nehmen. Diese Aktion läuft vorerst bis zum 31.03.2009 und ist auf Deutschland beschränkt.

