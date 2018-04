Leaf kündigt sein Aptus II-8 als das schnellste Mittelformat-Digitalrückteil an. Das Digiback mit 44 x 33 m großem 40-Megapixel-CCD soll weniger als 0,8 s für

Leaf kündigt sein Aptus II-8 als das schnellste Mittelformat-Digitalrückteil an. Das Digiback mit 44 x 33 m großem 40-Megapixel-CCD soll weniger als 0,8 s für eine Aufnahme benötigen und so auf 60 Bilder pro Minute mit voller Auflösung kommen. Das Leaf Aptus II-8 arbeitet mit der gleichen Sensortechnologie wie schon das Leaf Aptus II-10 mit 56 Megapixeln. Die ISO-Werte reichen von 80 - 800, die maximale Dateigröße einer 16-Bit-Datei beträgt 240 MB. Die Bildkontrolle erfolgt über einen 3,5"-LCD-Monitor. Das Leaf Aptus-II 8 soll netto knapp 14.000 Euro kosten und an über 80 Kameramodelle passen. www.leaf-photography.com/products_aptus2.asp