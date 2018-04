LCD- und Plasma-Fernseher von Samsung

Ab April hat Samsung weitere LCD- und Plasma-Fernseher im Sortiment. Der Rahmen der LCD-TVs leuchtet dabei in rot schimmernden Farben.

Zum Frühjahr bringt Samsung neue LCD- und Plasma-TVs auf den Markt. Bei den LCD-Fernsehern startet der Hersteller ab April mit der Serie 6. Das Besondere daran ist das Crystal-Design: Der Rahmen leuchtet in rot-schimmernden Farbeffekten, die sich je nach Umgebungslicht verändern. Alle Geräte sind mit vier HDMI-1.3-Steckplätzen ausgestattet, um sie optimal ins Heimkino integrieren zu können. Samsungs Serie 6 ist in den Größen 19 bis 52 Zoll erhältlich. Die Preise liegen zwischen 700 Euro und 3800 Euro.

Ab 32 Zoll sind die Fernseher mit Full-HD ausgestattet. Aber auch andere Features sollen für eine noch bessere Bildqualität sorgen: Wie der Hersteller verspricht, minimiert das Ultra-Clear-Panel unerwünschte Reflexionen. Durch Wide-Color-Enhancer 2 werden die Rotanteile des Bildes separat aufbereitet, wodurch die Farben noch kräftiger erscheinen und nicht stichig wirken. DNIe pro eliminiert störendes Bildrauschen. Ab 40 Zoll können die Geräte Kontrastwerte von 50.000:1 abbilden. Alle LCD-Fernseher von Samsungs Serie 6 unterstützen die 100-Hertz-Technologie.

Obwohl einige Hersteller Plasma schon für tot erklärt haben, wird Samsung weiterhin Plasma-Fernseher in seinem Sortiment haben. Die Serie 4 erscheint in den Größen 40 und 52-Zoll. Die Preise reichen von 1300 Euro bis 2000 Euro. Die Geräte sind HDready und kommen ebenfalls wie die LCD-Fernseher mit der 100-Hertz-Technologie in die Läden. Mit der Natural-Color-Technologie verspricht Samsung natürliche, lebensechte Farben. Die dynamischen Kontrastverhältnisse liegen bei 20.000:1.