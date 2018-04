TV & Video

LCD-TV von Toshiba für 350 Euro

© Archiv Toshiba 32-Zoll-LCD-TV für 350 Euro.

Der Lebensmitteldiscounter Plus bietet derzeit in seinem Online-Shop einen 32-Zoll-LCD-TV von Toshiba für 349 Euro an. Der Toshiba 32AV500P ermöglicht Ihnen einen günstigen Einstieg in die LCD-Technologie. Das 32-Zoll-Gerät im edlen schwarzen Klavierlack hat eine Bildschirmdiagonale von 81cm und passt damit ideal in kleine bis mittlere Wohnzimmer. Die integrierten Slim-Speaker sollen ein dynamisches und volles Klangbilderzeugen. Der ideale Betrachtungsabstand für Geräte dieser Größe beginnt bei etwa zwei Metern. Anzeige Bildverbesserungsmaßnahmen wie Pixel PROcessing III Pro und das 3D Colour Management sorgen laut Hersteller für beste Bildqualität und natürliche Farben. Der 32AV500P besitzt zwei HDMI-Eingänge, über die Sie den Fernseher mit HD-fähigem Video-Material zum Beispiel über einen [int:article,83786] digitalen Receiver (siehe Bestenliste) [/int] oder über einen Blu-ray-Player versorgen können. Toshibas LCD-TV besitzt eine maximale Auflösung von 1366 x 768 Bildpunkten, was dem HD-ready-Standard entspricht. Auf modernsten technische Ausstattung müssen Käufer jedoch verzichten: 100 Hz-Technologie für eine nahezu ruckelfreie und flüssige Bildwiedergabe bei schnellen Filmszenen oder Full-HD-Auflösung für die verlustfreie Darstellung von 1080p-Material gibt es in der 32-Zoll-Klasse erst ab etwa 600 Euro. Bei der Suche in unserer Preisvergleich-Datenbank finden wir zum Beispiel den Samsung LE 32 A659, der mit 100 Hz, Full-HD und intergriertem DVB-T-Empfänger kaum noch Wünsche offen lässt. Das Markengerät von Toshiba zum Preis von 350 Euro eignet sich ideal für den Einstieg in die LCD-Fernsehwelt oder als günstiger günstiger Zweitfernseher für Küche oder Schlafzimmer. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und eine [int:article,87883]ausführliche Kaufberatung [/int] zum Thema Flachbildfernseher finden sie im Bereich Home-Entertainment auf magnus.de.

