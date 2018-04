LCD-Serie XV635 von Toshiba mit Dolby Volume und Eco-Panel

Der Elektronikkonzern Toshiba bringt im Mai eine neue LCD-Reihe auf den Markt, die zwei besondere Merkmale aufweist. So soll sie dank diverser Stromspartechniken bis zu 65 Prozent weniger Energie verbrauchen. Außerdem führt sie mit "Dolby Volume" eine neue Audio-Technologie ein.

Dolby Volume stellt sicher, dass etwa beim Zappen oder Werbeunterbrechungen eine gleichbleibende Lautstärke und ein einheitliches Klangbild herrscht. Dies geschieht in Echtzeit und soll laut Dolby keine Einbußen bei der Klangqualität zur Folge haben. Den um bis zu 65 Prozent geringeren Energieverbrauch will Toshiba mit so genannten "Eco-Panels" erreichen. Sie haben eine besonders effiziente Hintergrundbeleuchtung und sollen besonders lichtstark sein. Per "AutoView" regeln sie den Stropmverbrauch in Abhängigkeit von Umgebungshelligkeit und Bildinhalt. Zudem haben die XV635 - heutzutage wirklich eine Seltenheit - einen echten Netzschalter, mit dem beim Ausschalten der Stromverbrauch schlicht auf Null zurück geht.

Dem Öko-Gedanken trägt Toshiba auch beim Drumherum Rechnung: Verpackung und Anleitung kommen mit deutlich weniger Papier und Karton als bisher aus. Technisch sind die Fernseher auf aktuellem Stand, ohne besonders herauszustechen. FullHD-Panels mit 1920x1080 Pixeln Auflösung und 100-Hertz-Technik für flüssige Bilder. "Resolution+" soll auch herkömmliche SD-Signale überdurchschnittlich scharf wirken lassen. Die in klavierlackschwarz gehaltenen XV635-Modelle sind in drei Varianten erhältlich: Mit 37 Zoll (94 cm) Bildschirmdiagonale für 899 Euro UvP, 42 Zoll (107 cm) kosten 999 Euro und das größte Modell mit 46 Zoll (117 cm) schlägt mit 1.399 Euro UvP zu Buche.