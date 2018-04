Kostenloser Atom-Alarm! auf PC, iPhone und iPod

Simulationen machen Spaß. Das dürfte sich auch der Bund für Umwelt und Naturschutz gedacht haben und beglückt Naturfreunde mit einem kostenlosen Spiel für iPhone und iPod. Anstatt aber als Wildhüter oder Arktisforscher die Freuden der Natur zu erleben, gehts ab ins Atomkraftwerk.

Simulationen machen Spaß. Das dürfte sich auch der Bund für Umwelt und Naturschutz gedacht haben und beglückt Naturfreunde mit einem kostenlosen Spiel für iPhone und iPod. Anstatt aber als Wildhüter oder Arktisforscher die Freuden der Natur zu erleben, geht es ab ins Atomkraftwerk.

Der Bund will anscheinend das Verständnis für AKW-Betreiber erhöhen und so darf sich der Spieler im kostenlosen Spiel Atom-Alarm als fiktiver Betreiber eines eigenen AKWs versuchen. In idyllischer Landschaft gilt es fiese "Terrorflieger" aus der Luft zu holen, Atommüllfässer zu entsorgen und Risse im Kühlturm zu kitten, die bei steigenden Temperaturen auftreten. Eine Million Jahre soll der Spieler die Sicherheit der Atomanlage gewährleisten, so die Macher. Dazu läuft ein Zählwerk rückwärts. Bereits nach wenigen Jahrzehnten - die etwa drei Minuten Realzeit entsprechen häufen sich die Störanfälle derart, dass es für den Spieler erst einmal Zeit wird, ein kühles Getränk aus dem Kühlschrank zu holen, sich über die Hifi-Anlage mit entspannender Musik zu versorgen und im Fernsehen ein Stück heile Welt ins Wohnzimmer zu holen. Nach einer erholsamen Pause heißt es dann, den Computer wieder ans Netz zu stöppseln und sich für die nächste Runde Atomkraftwerk-Management zu wappnen.

Wer sich vom Gameplay losreißen kann, schafft es vielleicht doch noch den PC auszuschalten, auf Kühlschrank, Fernsehgerät, Hifi-Anlage und andere nicht lebensnotwendige Stromfresser zu verzichten und im Einklang mit Mutter Natur bei Hereinbruch der Nacht und Kerzenschein den Tag ausklingen zu lassen. Für die meisten Anderen kommt der Strom weiter aus der Steckdose.