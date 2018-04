Kostenlos: Software-Bundle für Schulen - Office-Programm und mehr

Der Software-Hersteller Ashampoo hat für Schulen ein kostenloses Software-Bundle zusammengestellt. Darin enthalten sind Office-Programme, ein Brennpaket, eine Tuning-Suite sowie mehrere Bildprogramme.

Die Aktion lautet auf den Namen "Ashampoo fördert IT-Wissen". Egal, ob Grundschule, Oberschule oder Gymnasium: Das Oldenburger Software-Unternehmen stellt eine kostenlose Schullizenz für die Vollversionen aus. Bildungseinrichtungen müssen diese lediglich im Web unter Ashampoo.de/Schule beantragen. Schulen, die eine solche Lizenz erhalten haben, können die deutschsprachigen Programme kostenfrei einsetzen - und zwar auf sämtlichen Rechnern in der Schule und zusätzlich auch auf den Privat-Computern der Lehrer.

Das Paket im Einzelnen:

- Ashampoo Office 2006: Das Microsoft-kompatible Office-Paket ist mit einer Textverarbeitung und einer Tabellenkalkulation ausgestattet. Word- und Excel-Dateien lassen sich problemlos weiterverarbeiten. - Ashampoo Presentations 2008: Präsentationen aller Art sollen sich mit der PowerPoint-kompatiblen Anwendung bestens zusammenstellen lassen. Vorträge aller Art lassen sich so für den Schulalltag vorbereiten. - Ashampoo Burning Studio 2010: Brennprogramm für CDs, DVDs und Blu-rays. Schritt-für-Schritt-Assistenten sollen schnell zum Ziel führen. Zur Datensicherung und brennen von Audio-CDs und Video-DVDs. - Ashampoo WinOptimizer 5: Die Tuning-Suite soll die Einstellungen des Rechners optimieren. Wichtig für die Schule sind vor allem die vielen Sicherheits-Optionen, die einen PC vor Veränderungen und Manipulationen durch die Schüler schützen können. - Ashampoo Photo Commander 6: Die Bildbearbeitung verwaltet, sichtet und verändert digitale Fotos. Sie können am Ende auch in Bildschirm-Slideshows, Kalender und Grußkarten übernommen werden. - Ashampoo Photo Optimizer 2: Ein einziger Mausklick soll ausreichen, um graue und unscharfe Digitalfotos wieder zum Leuchten zu bringen. Bilder für die Schülerzeitung oder die Foto-AG gewinnen so ganz schnell wieder an Schärfe und Brillianz. - Ashampoo Magical Snap 2: Das Programm nimmt Screenshots auf, kann aber auch vertonte Schulungsvideos und Tutorials generieren, die sich speichern und weitergeben lassen.