Koch Media veröffentlicht Astrologieprogramm für Nintendo DS

Publisher Koch Media veröffentlicht am Freitag das erste Astrologie-Programm für Nintendos DS-Handheld. Als Zugpferd konnte man den aus diversen Medien bekannten "Star"-Astrologen Winfried Noe gewinnen.

Worin die Kooperation mit Noe genau besteht, verschweigt die Pressemitteilung allerdings. "Astrologie DS" ist grundsätzlich als "Infotainment-Spiel" konzipiert. So soll dem Interessierten das theoretische Wissen der Sterndeutung näher gebracht werden. Informationen zum Biorhythmus dürfen ebenso wenig fehlen wie Planetenkonstellationen oder das aktuelle Horoskop. Abgerundet wird das Ganze mit einem Quiz rund um das Thema Astrologie. Leicht esoterisch wird's, wenn das Programm Vorhersagen für verschiedene Lebensbereiche treffen oder ein Geburtshorsokop erstellen will. Dann schwingt sich "Astrologie DS" laut Mitteilung gar zum "persönlichen Ratgeber zu allen wichtigen Lebensbereichen" auf. Also das ideale Programm für alle, die "Astro TV" zu ihren Lieblingssendern zählen.

"Astrologie DS" erscheint am 24. April 2009 für das Nintendo DS, kostet knapp 30 Euro und ist freigegeben ohne Altersbeschränkung.