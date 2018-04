D90 ist eine der interessantesten Kameras im Nikon-Portfolio und wer sich für diese interessiert oder bereits eine hat und nun tiefer in die Funktionalität der

D90 ist eine der interessantesten Kameras im Nikon-Portfolio und wer sich für diese interessiert oder bereits eine hat und nun tiefer in die Funktionalität der Kamera blicken möchte, der kann vieles aus dem neuen Buch von Klaus Kindermann erfahren. Das "Profibuch Nikon D90", erschienen in der Reihe "Edition ColorFoto", geht stark auf die Praxis ein. Tasten, Funktionen, Einstellungen werden genau beschrieben und optimale Aufnahmekonfigurationen für unterschiedliche Situationen besprochen. Anhand unterschiedlichster Beispiele aus der täglichen Fotopraxis, garniert mit anschaulichen Grafiken und Diagrammen, zeigt Fotografenmeister Klaus Kindermann die Parameter, auf die sie schon vor dem Drücken des Auslösers achten sollten: Belichtung, Blende, Blitz, Weißabgleich und vieles mehr. Ein eigenes Kapitel widmet sich der Video-Funktion. Die HD-Fähigkeit der D90 eröffnet neue Möglichkeiten, stellt aber auch Herausforderungen, die man kennen muss, um sie zu umschiffen. Natürlich werden auch die technischen Besonderheiten der D90 wie der Sensor, der EXPEED-Bildverarbeitungsengine oder das Gehäuse eingehend erläutert. Ausführlich behandelt der Autor Kamerapflege, Zubehör und Objektive, letztere allerdings nur auf Nikon-Modelle beschränkt. Hier finden Sie Tipps, die Ihnen bei den Kaufentscheidungen helfen können, und nützlich Hintergrundinformationen zur Optik, Speichern u.a. Schließlich darf auf die Behandlung der Software und der Bildbearbeitung am PC/Mac nicht fehlen. Schwerpunkte hier sind die Nikon Capture NX, Fernsteuerung der Kamera und RAW-Entwicklung. Ein Buch, das sich von der Masse abhebt. Auf hochwertigem Papier gedruckt, macht es schon beim Anfassen einen guten Eindruck.

Klaus KindermannProfibuch Nikon D90286 SeitenISBN: 978-3-7723-7057-1Preis: 39,95 EUR