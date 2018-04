3D-Animationsfilm spielt bereits 60 Millionen US-Dollar ein

Kino: "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" bleibt in USA auf Platz 1

Zwar kommt der Film "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" in Deutschland erst am 28. Januar 2010 in die Kinos, doch wenn man dem US-amerikanischen Publikum Glauben schenken darf, können sich Freunde des gepflegten Animationsfilm schon mal auf das nächste Jahr freuen. Die in 3D animierte Fress-Orgie verweilt nun die zweite Woche auf Platz 1 der US-amerikanischen Kino-Charts und spielte bereits 60 Millionen US-Dollar ein.

© © 2009 Sony Pictures Releasing GmbH Flint greift sich den ersten Hamburger, der vom Himmel fällt.

Protagonist dieses in 3D produzierten Animations-Filmes "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" ist Flint Lockwood, ein recht eigenbrötlerischer Erfinder mit bislang sehr mäßigem Erfolg. Doch eines Tages scheint es das Schicksal gut mit ihm zu meinen und Flint steht vor der Entdeckung seines Lebens: einer Maschine, die auf Wunsch leckeres Essen produziert - sehr zur Freude all seiner Mitbewohner! Doch wegen eines überaus gierigen Bürgermeisters spielt die Maschine kurzerhand verrückt und verursacht plötzlich kulinarische Unwetter und Hagelschauer. Die Einwohner der Stadt müssen bald erkennen, dass Fluch und Segen sehr nahe beieinander liegen können... oft sogar zu nah. Und die Moral von der Geschicht': Mit dem Essen spielt man nicht! Die von Sony Pictures produzierte 3D-Verfilmung von "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" beruht auf dem vielfach ausgezeichneten Kinderbuch-Bestseller von Judi und Ron Barrett. Sony Pictures verspricht mit dieser verrückten Komödie einen Spaß für die ganze Familie. Und wie der Trailer auf magnus.de zeigt, ist nicht zu befürchten, dass Sony mit seinem Versprechen den Mund zu voll genommen hat - ein appetitanregender Aperitif ist er allemal. Anzeige

