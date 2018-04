Kauftipp: Amazon reduziert die Preise für Blu-ray-Player

Das Online-Versandhaus Amazon hat seit Mittwoch eine Auswahl an Blu-ray-Playern im Preis reduziert. Einige Player, darunter auch Markengeräte von Sony, Philips oder LG gibt es bis zu 43 Prozent günstiger.

Unter den Angeboten sind zum Beispiel auch Markengeräte wie der Sony-Blu-ray-Player BDP S350 oder der LG BD 370. Das Sony-Gerät kostete zu seiner Markteinführung im August letzten Jahres rund 300 Euro. Bei Amazon gibt es den Player jetzt für günstige 186,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Der BDP S350 beherscht die Wiedergabe wahlweise mit 60 Hz (1080/60p) oder kinofilmüblichen 24 Hz (1080/24p) beides über HDMI. Das im Vergleich zur Blu-ray niedrig auflösende DVD-Bild soll er laut Hersteller auf 1080p skalieren.

Der Blu-ray-Player von LG besitzt einen Ethernet-Netzwerkanschluss und unterstützt Blu-ray-Disc Live 2.0 (BD Live). Die BD-Live-Funktion versorgt Sie über das Internet mit Zusatzinformationen zu Filmen oder versorgt den Player mit den neuesten Firmware-Updates. In der Zukunft sollen Nutzer mit BD-Live auch an Gewinnspielen oder an Online-Spielen mit anderen teilnehmen können. Dank Verbindung zum Internet ermöglicht der LG BD370 auch den Zugriff auf das Online-Videoportal Youtube. Aufgerufene Videos soll der Player komfortabel auf dem gesamten Bildschirm wiedergeben können. Bei Amazon kostet der BD370 aktuell (Stand: 2. September) 168,95 Euro, gegenüber der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung sparen Sie hier etwa 110 Euro.

Den günstigsten Einstieg in die Blu-ray-Klasse bietet der Philips BDP 3000 für rund 150 Euro. Der Player unterstützt BD Live und kann laut Hersteller DivX-codierte Filme abspielen. Wie auch die anderen beiden Geräte beherrscht der Philips DVD-Video-Upscaling auf 1080p und soll herkömmliches Videomaterial in annähernder High-Definition-Qualität wiedergeben. Die Amazon-Angebote sind nur gültig solange der Vorrat reicht, die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, aber zuzüglich Versandkosten. Bei der Preisrecherche im Internet finden Sich auch günstigere Angebote. Der Kauftipp wurde aufgrund der Verfügbarkeit der Produkte, der niedrigen Versandkosten und der Zuverlässigkeit des Anbieters gegeben.