Als zuverlässigste Digitalkameras erwiesen die Panasonic Lumix-Modelle, sowohl in der Klasse bis 300 Dollar sowie auch bei den teureren Modellen bis 500 Dollar. Das berichtet Yahoo!News und bezieht sich auf eine Zuverlässigkeitsstudie, die im Auftrag von Square Trade veröffentlicht wurde. Die Firma bietet Zusatz-Garantien für digitale Gerätschaften. Die US-Studie basiert auf 60.000 erfassten Kameras. Probleme hatten in den ersten beiden Jahren 5,3 Prozent der billigeren und 1,9 Prozent der teureren Lumix-Modelle. Mittelprächtig schnitten Canon, Fuji, Olympus und Sony bei den Modellen bis 300 Dollar sowie Nikon und Sony bei den teureren bis 500 ab.

Das schwächste Ergebnis verzeichnen Casio mit 13 und Polaroid mit 11,9 Prozent Ausfallquote in der Klasse bis 300 Dollar und Canon in der Klasse von 300-500 Dollar. Bei den Spiegelreflexkameras sind Canon und Nikon mit einer Ausfallquote von rund 4 Prozent in zwei Jahren gleichermaßen zuverlässig. Kompaktkamera-Nutzer insgesamt müssen mit einer Ausfallquote von 6,6 Prozent in den ersten beiden und 9,8 Prozent in den ersten drei Jahren rechnen. Hinzu kommen noch selbstverschuldete Ausfälle, die 40 Prozent aller Kameraschäden ausmachen.

Ein höherer Preis scheint auch für bessere Zuverlässigkeit zu stehen. Während bei Kameras bis 150 Dollar eine Ausfallquote von 7,4 Prozent zu beklagen war, lag sie in der Klasse über 500 Dollar bei nur 4 Prozent.

http://www.squaretrade.com/pages/digital-camera-failure-rates-03-2010 http://news.yahoo.com/s/ytech_wguy/20100331/tc_ytech_wguy/ytech_wguy_tc1389 PDF-Download der Studie: https://www.squaretrade.com/htm/pdf/Camera_failure_study.pdf