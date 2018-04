In der von Kaiser Fototechnik vertriebenen Reihe der Video-Tutorials ist jetzt das Kamera-Video zur Nikon D90 erschienen. Die DVD enthält eine Einführung in

In der von Kaiser Fototechnik vertriebenen Reihe der Video-Tutorials ist jetzt das Kamera-Video zur Nikon D90 erschienen. Die DVD enthält eine Einführung in die Grundfunktionen der Kamera und eine Übersicht über die wichtigsten Einstellungen mit vielen Anwendungs- und Bildbeispielen. Themen für fortgeschrittene Benutzer werden aber erst in einem später folgenden zweiten Teil behandelt. Ähnliche Video-Tutorials gibt es bereits für Nikon D300 und für Canon 450D/1000D. Sie bieten laut Kaiser alles, was man wissen muss, um die Kamera sicher zu beherrschen und zu guten Bildergebnissen zu kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 30 Euro. www.kaiser-fototechnik.de