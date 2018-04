Die neue elektronische Wasserwaage Action Level Cross von Kaiser Fototechnik zeigt über zwei sich kreuzende LED-Reihen mit verschieden farbigen Anzeigen die

Sie lässt sich sowohl für Quer- als auch für Hochformataufnahmen einsetzen. Eine zusätzliche seitliche LED-Reihe zeigt immer die Abweichung in der horizontalen Ebene sowohl bei Quer- als auch Hochformat. Die nur 32 mm kleine und 6 g leichte Action Level Cross soll 65 Euro kosten, ein separates Anzeigemodul 40 Euro.

Die LEDs in den Farben rot (starke Abweichung), gelb (geringe Abweichung), und grün (exakte Ausrichtung) sind in ihrer Helligkeit verstellbar. Ebenso ist die Empfindlichkeit der Neigungserkennung in fünf Stufen einstellbar. Action Level Cross wird serienmäßig mit eingestelltem Nullpunkt geliefert. Da jedoch nach der Befestigung im Zubehörschuh der Kamera Abweichungen vorhanden sein könnten, kann die Nullpunkteinstellung für die verwendete Kamera vom Anwender selbst vorgenommen werden.

Befindet sich die Kamera in einer Position, die die Ablesung der Anzeige erschwert, so lässt sich über ein mitgeliefertes Kabel ein zweites Action Level Cross oder ein separat erhältliches Anzeigemodul anschließen. www.kaiser-fototechnik.de