Die Ansprüche von Fotografen will JVC mit einer neuen LCD-Fernsehserie zufriedenstellen. Der LT-42WX70 ist ein besonders dünner LCD-Fernseher mit separatem Tuner in der sogenannten Media Bank. Zwischen Display und Media Bank reicht ein HDMI-Kabel als Verbindung. Der mit Leder bezogene 42 Zoll-Fernseher lässt sich flach an die Wand hängen. Außerdem hat er einen speziellen Fotomodus der das Farbspektrum auf den sRGB und AdobeRGB-Farbraum erweitert. Der 42-Zoll-Fernseher bietet eine individuelle Gammajustage. Den Preis für den LT-42WX70 gab JVC noch nicht bekannt.

Zudem zeigte JVC der Presse in Prag eine superflache Technologie-Studie eines Fernsehers mit nur 7 mm Dicke, der zudem sehr energieeffizient und nur 5 Kilo schwer ist. Er soll nach JVCs Planungen besonders den digitalen Bilderrahmen Konkurrenz machen.

