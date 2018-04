JVC TH-FT3: Superflaches 4.1-Surroundsystem zum an die Wand hängen

Der japanische Unterhaltungselektronik-Hersteller JVC stellte am Montag in Deutschland ein 31 Millimeter flaches 4.1-Heimkino-Soundsystem für die Wandmontage vor. Das Set umfasst einen AV-Receiver, zwei kombinierte Front-/Surround-Lautsprecher sowie einen Subwoofer. Nur letzterer ist für einen Wandbefestigung eher ungeeignet.

Weniger für absolute Kino-Enthusiasten sondern vielmehr für Besitzer von schicken Flachbild-Fernsehern, die ihren Designstücken klanglich etwas auf die Tonleiter helfen wollen, entwickelte JVC wohl dieses Lautsprecher- und Verstärker-Gespann namens TH-FT3. Sowohl der Verstärker mit integriertem Dolby Digital und DTS Decoder als auch die Lautsprecher weisen laut JVC lediglich eine Tiefe von 31 Millimeter auf und sind speziell für die Wandmontage gefertigt. Die beiden Frontboxen sollen dabei gleichzeitig auch die Center-Box simulieren und für die Surroundeffekte verantwortlich sein. Der Vorteil dabei ist ein geringerer Installationsaufwand und mehr Akzeptanz bei der Ehefrau. Die Nachteile bei den Klangeffekten testet man am besten beim Händler vor Ort aus. Die Musikleistung beträgt jeweils 20 Watt. Die zusätzlichen Maß-Angaben neben der Tiefe von 31 mm betragen außerdem 186 mm Breite und 300 mm Höhe. Die Wanddübel für die Boxen sollten wenigstens 0,85 Kilogramm tragen können.

Zu Verstärker und Frontlautsprechern gesellt sich zusätzlich noch ein Subwoofer, welcher mit seinen 5,8 Kilogramm und den Maßen 215 x 350 x 254 Millimetern (Breite x Höhe x Tiefe) allerdings Bodenhaltung bevorzugt. Die 1-Wege-Bassreflex-Box mit einer 16 cm Membrane erzeugt eine Ausgangsleistung von maximal 100 Watt. Der Clou an der Bassbox ist, dass sie von dem JVC-Verstärker via Funk angesteuert wird, somit entfällt ein weiteres Kabel zum verlegen. Wer sich die Bohrungen an der Wand lieber sparen will, kann das Soundsystem auch mit Hilfe von Ständern im Raum platzieren. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt JVC für das TH-FT3-Set rund 500 Euro, es soll ab sofort im Fachhandel verfügbar sein.