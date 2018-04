Jobo ScanViewer: Digitaler Bilderrahmen mit integriertem Fotoscanner

Der Zubehör-Hersteller Jobo stellte am Montag einen digitalen Bilderrahmen mit einem 20,3-cm-Display vor, der zusätzlich noch "analoge" Papier-Fotos einscannen kann.

Zum Scannen der Bilder mit einer Größe von bis zu 10x15 cm schiebt man diese einfach in den Eingabeschlitz unterhalb des Displays. Der ScanViewer digitalisiert die Aufnahme laut Jobo mit bis zu 300 dpi und zeigt das Bild innerhalb weniger Sekunden auf seinem hochauflösenden Display an. Gleichzeitig wird das Digitalfoto im 1 GB großen internen Speicher oder auf einer eingesteckten Speicherkarte abgelegt. Via USB können die gescannten Fotos auch auf einen angeschlossenen PC übertragen oder über PictBridge™ ausgedruckt werden.

Der ScanViewer liest demnach alle gängigen Speicherkarten und zeigt Bilder von der Speicherkarte oder dem internen Speicher als Vollbild, in einer Diashow oder in einem 4in1-Collagenmodus an. Neben zahlreichen Funktionen wie Bilderrotation, Zoom, Kalender- und Uhranzeige, verfügt der Bilderrahmen über eine Energiesparfunktion. Als Multimediarahmen spielt der ScanViewer darüber hinaus Videos sowie Musik ab und kann bequem über berührungsempfindliche Bedientasten oder die beiliegende Fernbedienung gesteuert werden.

Technische Daten des Jobo ScanView

* 20,3 cm Farb-TFT-LCD im 4:3-Format * Auflösung des Displays: 800 x 600 Pixel * 1 GB interner Speicher * Kontrastverhältnis: 400:1 * Helligkeit: 250 cd/m² * Unterstützte Fotogrößen: 4x5 cm bis 10x15 cm * Auflösung der gescannten Fotos: bis 1200x1800 Pixel, 300 dpi * Anzeigemodi: Vollbild, Miniatur, Diashow, 4in1-Collagen-Modus, inklusive Hintergrundmusik * Funktionen: Bilder drehen, Zoom, Kopieren, Löschen, Kalender- und Uhranzeige, Wecker, Energiesparfunktion, Druckfunktion * Unterstützte Speichermedien: CF, SD, SDHC, MMC, MS, XD; USB 2.0, USB OTG * Unterstützte Dateiformate: JPEG, MPEG-1, MPEG-4, AVI, MP3 * Zubehör: Fernbedienung, Kalibrierungs- und Reinigungspapier, USB-Kabel, Foto-Schutzhülle * Gewicht: 370g * Abmessungen (BxHxT): 237 x 178 x 87 mm

Jobos scannender Bilderrahmen ScanViewer ist voraussichtlich ab Anfang Dezember zu einem Preis von 260 Euro im Handel erhältlich.